Catania, Pulvirenti: “Io pronto a lasciare, ma adesso conteniamo i costi. Follieri? Ecco la verità”

Parola ad Antonino Pulvirenti.

Il Catania, a causa di condizioni economiche e gestionali disastrose, si trova nel caos. La società sta cercando di contenere i costi, in attesa di una cessione delle quote. Dopo sedici anni, infatti, il patron rossazzuro ha ammesso di essere pronto a lasciare i vertici del club etneo.

Pulvirenti, intervenuto ai microfono del quotidiano ‘La Sicilia’, ha parlato di alcuni temi caldi in casa Catania, tra cui la discussa lettera ai giocatori e l’interessamento al club dell’imprenditore foggiano Raffaello Follieri: “Raffaello Follieri è stato l’unico interessamento ufficiale, mi ha chiesto di incontrarlo, ma prima di trattare voglio le garanzie economiche da primario istituto di credito italiano. Queste garanzie non sono arrivate e cosa avrei dovuto fare? In merito ad altre cordate non so nulla, mi auguro di completare la squadra perché penso al futuro e sono pronto a uscire di scena. Siamo in perfetta regola con stipendi e tasse pagate. Il messaggio Whatsapp? Abbiamo invitato alcuni giocatori a cercarsi una sistemazione, altri a ridimensionarsi l’ingaggio. Tutto questo in un’ottica di contenimento dei costi”, queste le sue parole.

