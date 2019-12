Caos Catania, Lo Monaco: “Debiti pazzeschi, ma stipendi a posto. La verità sulla lettera e Follieri…”

Parola a Pietro Lo Monaco.

Il Catania è precipitato nel caos. La società si trova da mesi, infatti, in condizioni economiche e gestionali disastrose, che potrebbero essere risolte soltanto attraverso una cessione. La svolta, tuttavia, non sembra per ora essere destinata ad arrivare. Intanto, il club etneo ha invitato i suoi tesserati – attraverso un messaggio su Whatsapp – a trovare una nuova destinazione in vista della sessione di mercato imminente, senza alcuna pretesa economica da parte della dirigenza. L’ennesimo segnale della gravità della situazione.

Pietro Lo Monaco, amministratore delegato rossazzurro, intervenuto ai microfoni di ‘Radio Sportiva‘, ha fornito ulteriori delucidazioni in merito alla situazione in cui si trova il club etneo e alla lettera inviata dalla società ai tesserati.

“I contenuti della lettera – ha spiegato – non sono una novità. I giocatori sono al corrente della situazione da uno o due mesi. Il Catania non è più in grado di sorreggerla, i debiti sono a livelli pazzeschi. In questi anni non abbiamo avuto un punto di penalizzazione, significa che con gli stipendi siamo a posto. Nessuno sta usando questa comunicazione come mezzo coercitivo, abbiamo solo voluto ricordare ai calciatori quale sia la situazione invitandoli a trovare altre soluzioni. La rosa che abbiamo allestito è altamente competitiva, ma ad oggi non è riuscita a rendere come ci aspettavamo. Il nostro atteggiamento è serio e sereno, la comunicazione era arrivata in via privata. La vita della società è primaria. Cessione? L’unica realtà che si è avvicinata al Catania è quella rappresentata da Follieri, il resto solo tutte chiacchiere. Catania è una piazza appetibile, chi vuole fare calcio qui troverebbe le condizioni giuste“.

