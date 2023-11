Catania, Lucarelli saluta e si libera dalla Ternana: a breve la firma con gli etnei

Il Catania è sempre più vicino a chiudere l'accordo con CristianoLucarelli. Il tecnico livornese, come riportato da Tuttomercatoweb.com, nella giornata di oggi ha risolto il suo contratto con la Ternana, ultimo step prima di poter firmare con il club etneo. Lucarelli è la prima scelta della società siciliana per rilanciare la squadra dopo l'esonero di Luca Tabbiani. L'allenatore ha già allenato gli etnei in passato, in ben due circostanze diverse, e ha un ottimo rapporto con la tifoseria. Restano solo da definire gli accordi per lo staff che lo seguirà in questa nuova avventura. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucarelli potrebbe portare con sé alcuni dei suoi collaboratori storici. L'annuncio ufficiale dell'ingaggio dell'ex Fere è atteso nelle prossime ore.