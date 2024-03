Catania, l’ass. Parisi dopo gli incidenti di Padova: “I responsabili vanno puniti”

"I fatti accaduti a Padova gettano un'ombra negativa sulla grande dimostrazione di affetto da parte dei tifosi rossazzurri, arrivati a Padova da ogni parte del nord Italia e dalla Sicilia". E' la nota dell'assessore allo Sport del Comune di Catania Sergio Parisi dopo gli incidenti avvenuti durante la finale di andata della Coppa Italia di Serie C , andata in scena martedì sera allo Stadio "Euganeo", tra Padova e Catania ( LEGGI QUI I DETTAGLI ).

"Il comportamento di pochi rischia di vanificare l’effetto positivo della prima finale importante nella storia di Catania calcistica e comporta un grave danno di immagine per tutta la Città. Esprimiamo forte disappunto per il comportamento di questa parte marginale della tifoseria etnea e ribadiamo massima vicinanza e solidarietà alle forze dell’ordine; al contempo, sosteniamo lo sforzo che l’attuale proprietà del Catania ha compiuto per fare ripartire il calcio e che non può essere vanificato da comportamenti delinquenziali", le sue parole.