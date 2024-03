Coppa Serie C, caos in Padova-Catania: scontri tra tifosi e intervento della polizia

Dopo la fine del primo tempo, un gruppo di tifosi del Catania è riuscito a sfondare le barriere e ha attaccato i tifosi del Padova rubando e distruggendo alcuni striscioni. Questo ha scatenato tafferugli e ha portato a un'invasione di campo con lanci di petardi, fumogeni e altri oggetti. Gli agenti presenti nell'impianto sono intervenuti per riportare la calma, effettuando cariche in curva nord. Successivamente, alcuni tifosi catanesi sono stati portati via per essere identificati. Dopo una sospensione di un quarto d'ora, le squadre sono tornate in campo per disputare il secondo tempo del match in sicurezza. La sfida è stata vinta dal Padova di Torrente per 2-1.