Serie D: l’ex Palermo e Napoli Aziz Toure è un nuovo calciatore della Sancataldese

Aziz Toure è un nuovo calciatore della Sancataldese , club militante nel Girone I di Serie D . Il classe 2002 reduce dall'esperienza nell' Under 19 del Palermo e con un trascorso con le maglie di Ternana e Napoli ha voglia di mettere in luce le sue qualità con l'obiettivo di ritagliarsi uno spazio significativo nel calcio dei grandi.

Aziz è, per vocazione naturale e caratteristiche tecniche, un centrocampista dinamico, ma il ruolo che predilige interpretare è quello di esterno basso sul versante destro. L'ex rosanero, grazie alla sua umiltà ed al suo innato spirito di sacrificio, ha ricoperto anche altri ruoli in passato tra cui il difensore centrale ed è proprio per questo motivo che il suo idolo è il calciatore del Paris Saint Germain, Sergio Ramos, appellativo calcisticamente prestigioso con cui ama anche farsi chiamare dagli amici (APPROFONDISCI QUI).