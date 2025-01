Serie B, attacco dei sogni: il Palermo può formare la nuova coppia-gol Brunori-Pohjanpalo

La Serie B potrebbe arricchirsi di una coppia delle meraviglie che già fa sognare i tifosi.

Dopo ben 23 giornate, la Serie B ha già dato molte indicazioni. Per la promozione diretta tutto fa pensare a una corsa a tre con Sassuolo, Pisa e Spezia, mentre per i playoff il discorso è molto più aperto, con il Palermo al momento settimo con Bari e Cesena e pienamente in corsa.

L'obiettivo promozione rimane sempre decisamente alla portata dei rosanero, come confermano i pronostici calcio di ogni settimana relativi alla formazione di Alessio Dionisi, soprattutto se dal mercato arriveranno i tanto attesi rinforzi di cui si parla da diversi giorni. Stessa situazione in zona playout e retrocessione, dove anche lì ci sono tante squadre in pochi punti, con la lotta salvezza che si prevede lunga ed intensa.

Tutto aperto anche per quanto riguarda il titolo di capocannoniere, con tanti attaccanti che hanno raggiunto la doppia cifra o che ci sono molto vicini. Si tratta di una sfida tra giocatori di esperienza e affermati che rappresentano una conferma in questa categoria, e talenti di sicuro valore in grande ascesa, che si stanno mettendo in mostra per guadagnarsi il palcoscenico più prestigioso della Serie A.

I migliori marcatori del campionato cadetto

In cima alla classifica dei marcatori con 11 gol ci sono al momento due profili completamente opposti, quello del 32enne Pietro Iemmello del Catanzaro, e quello del 19enne Francesco Pio Esposito dello Spezia. Il primo è un habitué nella lotta per il titolo di capocannoniere, dato che già l’anno scorso ha realizzato ben 17 reti con i calabresi, e che qualche anno fa ha sfiorato il titolo con la maglia del Perugia. Il secondo è invece di proprietà dell’Inter in prestito ai liguri e sta vivendo la prima stagione da protagonista.

A quota 10 gol troviamo invece l’albanese Cristian Shpendi, che si sta mettendo in mostra con la maglia del Cesena ed è già ambito da club di primo livello, sia in Italia che in Europa. A 9 reti c’è poi Armand Laurienté del Sassuolo: l’esterno francese in estate era cercato da tante squadre importanti ma è rimasto agli emiliani e in cadetteria fa la differenza. Stessi gol per il classe 2000 Andrea Adorante (che con la Juve Stabia ha fatto bene in Serie C e si sta confermando anche nella categoria superiore) e l’eterno Franco Vazquez (l’ex Palermo continua a incidere in cadetteria tra le fila della Cremonese).

Palermo, dal mercato il bomber che serviva — Nel Palermo fin qui nessun attaccante si è distinto in particolar modo e il miglior marcatore è attualmente il francese Jérémy Le Douaron con 4 reti insieme ad Insigne. Solamente 2 centri per Matteo Brunori, che non si è ripetuto sui livelli delle passate stagioni, anche per motivi extra campo.

Il club rosanero punta però ancora sul classe ‘94 e sta cominciando a dialogare con il ragazzo per il prolungamento fino al 2028, spazzando via quindi la frattura interna e le voci di mercato.

Una spinta importante per tutti i tifosi del club siciliano può arrivare dal mercato perché i rosanero sono ormai ad un passo dall’acquisto di Joel Pohjanpalo. Il Palermo ha trovato un accordo con il Venezia sulla base di 4 milioni di euro, bonus compresi, per il centravanti finlandese, che con i lagunari ha già vinto la classifica capocannonieri in B (22 gol) trascinando la sua squadra alla promozione. Si tratta di un investimento importante per il CFG, che garantirà al giocatore un contratto di quattro anni a quasi un milione e mezzo di euro a stagione. Il trentenne, nel caso in cui arrivasse davvero, andrebbe a formare una coppia d’attacco incredibile con Matteo Brunori che certamente riaccenderebbe i sogni di Serie A.