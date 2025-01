Calciomercato Palermo: Brunori, leadership, gol e futuro. Primi step verso il rinnovo

Palermo di Dionisi che ritrova coesione, spirito ed entusiasmo attorno al profilo di Matteo Brunori: il bomber torna leader, trascinatore e goleador ed il club targato CFG pronto a prolungare il suo contratto in scadenza nel 2027

Mediagol ⚽️ 16 gennaio 2025 (modifica il 16 gennaio 2025 | 09:27)

di Leandro Ficarra

Un paio di settimane per ritrovarsi e ribaltare gli scenari. Brunori ed il Palermo pronti a consolidare e rinverdire il loro legame professionale. Virata decisa, dopo un calciomercato estivo all'insegna di incongruenze, azzardi ed omissioni, traspostosi sul rettangolo verde in un girone d'andata marcatamente al di sotto delle aspettative in termini di prestazioni e risultati.

La contestazione trasversale, l'autoanalisi di tutti i comparti in seno al club ed il contestuale esonero dell'ex ds Morgan De Sanctis. Il bomber classe 1994, relegato ai margini del progetto tecnico di Dionisi fino al giro di boa, pareva ormai prossimo a chiudere la sua avventura in maglia rosanero nella corrente finestra invernale della campagna trasferimenti.

La prima mossa del nuovo direttore sportivo, Carlo Osti, manager esperto e profondo conoscitore delle dinamiche di spogliatoio, è stata quella di individuare l'origine del cortocircuito psicologico e motivazionale che aveva zavorrato il percorso di questa squadra. Aspetto fondamentale, tanto quanto limiti e criticità di matrice tecnico-tattica. Dialogo, confronto, ascolto. Equilibrio, trasparenza e saggezza per restituire serenità, consapevolezza, fiducia ed unità di intenti al gruppo. Proprio l'attaccante italobrasiliano, secondo miglior realizzatore della storia del club con i suoi sessantotto gol in poco più di tre stagioni, è stato il primo a beneficiare del cambio di mood del nuovo corso.

Con il pieno avallo di Giovanni Gardini e Riccardo Bigon, l'ex ds di Lazio e Sampdoria ha ripristinato leadership e centralità effettiva di Brunori nel progetto Palermo. Manifestandogli stima, fiducia incondizionata ed investendolo del ruolo di fulcro e riferimento della compagine di Dionisi, dentro e fuori il terreno di gioco. Iniezione di apprezzamento e adrenalina provvidenziale che ha restituito sorriso, entusiasmo e convinzione al numero nove. Voglioso di riprendersi la scena e trascinare i compagni di squadra nella rincorsa al gotha della zona playoff. Dopo sei mesi a dir poco complicati, caratterizzati da scarso feeling, per usare un eufemismo, con De Sanctis, un minutaggio esiguo e scelte tecniche difficilmente comprensibili. Inspiegabilmente in fondo alle gerarchie del tecnico in un reparto spesso asfittico e poco prolifico. Un confronto chiarificatore e costruttivo, da professionisti e uomini veri, tra Matteo ed Alessio Dionisi. Per capirsi, spiegarsi, fugare perplessità ed incomprensioni. Rilanciando la ferma volontà di essere protagonista e meritarsi sul campo l'eventuale titolarità. Per dare, insieme ai compagni, un contributo decisivo al rilancio della squadra.

L'aria attorno a Brunori ed al gruppo sembra essere decisamente cambiata: maglia da titolare, fascia da capitano, prova da leader e gol decisivo per l'italobrasiliano contro il Modena. Vittoria importante per un Palermo che ha mostrato i soliti difetti di fabbrica, correggibili con un'oculata e lungimirante sessione invernale di mercato, ritrovando però coesione, voglia e spirito di squadra che fanno ben sperare per il futuro. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, sono già in corso fitti e proficui contatti interlocutori tra l'entourage dell'attaccante e la dirigenza rosanero al fine di rinnovare l'attuale contratto in scadenza nel giugno 2027. La volontà comune è quella di proseguire il matrimonio professionale e le parti stanno lavorando alacremente per delineare una bozza d'intesa sulla base di un prolungamento annuale. Qualche dettaglio da limare in relazione a dosaggio e scaglionamento dei bonus legati al perseguimento degli obiettivi, collettivi ed individuali, ma filtra comunque massima convergenza ed un moderato ottimismo sul buon esito della negoziazione dalle parti di viale del Fante. Palermo pronto a blindare ulteriormente Brunori fino al 2028, nell'auspicio di farne perno e uomo simbolo della squadra non solo nella stagione corrente ma anche nel prossimo futuro. Scenario che lusinga il bomber classe 1994, desideroso di conquistarsi la tanto agognata massima serie a suon di gol pesanti e decisivi, magari da giocare indossando proprio la maglia rosanero. Palermo-Brunori si va verso il rinnovo. Primi ma confortanti step verso la fumata bianca...