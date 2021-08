Roma, Pastore saluta la capitale: ufficiale la rescissione dell’ex rosanero

L'ex rosanero e la società giallorossa hanno deciso di firmare una risoluzione consensuale

Il percorso dell'ex Palermo nella capitale non è mai decollato, con tanti infortuni che ne hanno precluso degli sviluppi interessanti. Già lo scorso anno dopo aver risolto le noie muscolari non era stato preso in considerazione da Paulo Fonseca che gli aveva riservato pochi minuti soltanto nei finali di gara. L'avvento di Jose Mourinho ai giallorossi ha ulteriormente peggiorato le cose, con il tecnico ex Tottenham che ha deciso fin da subito che il Flaco non rientrasse nei suoi piani. Da quel momento Pastore ha condotto una vita da separato in casa, con il proprio entourage che nel frattempo stava vagliando qualche alternativa che potesse nuovamente metterlo al centro di un progetto.