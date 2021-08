Roma, l’ex Palermo Pastore: “Non mi hanno fatto allenare con Mourinho, cerco un club”

Il calciatore argentino ex Palermo dopo le annate gloriose vissute in rosa e al PSG sta vivendo un periodo più che negativo

⚽️

Javier Pastore è finito nel dimenticatoio. Da autentica star del calcio europeo che nell'agosto del 2011 passava dal Palermo al Paris Saint Germain per 43 milioni di euro, a pedina quasi ingombrante della Roma di Mourinho. Il calciatore argentino con la maglia dei parigini addosso ha vinto 5 Ligue 1, 5 Supercoppe di Francia, 5 Coppe di Lega Francese e 4 Coppe di Francia. I tempi di Parigi e anche di Palermo sono però ormai lontani per 'il Flaco' che da un paio d'anni non trova la giusta collocazione alla Roma, tra infortuni e scelte tecniche il talento sudamericano ha infatti visto più tribuna che campo.

Arrivato in Sicilia nel luglio del 2009, grazie ad una brillante intuizione dell'allora ds del club rosanero, Walter Sabatini, il Flaco resterà alla corte di Zamparini fino all'estate 2011 collezionando 69 presenze e 14 reti.

Nella prima annata da tesserato della società di viale del Fante, il numero 27 non segna tantissimo (solo tre reti), ma confeziona ben 9 assist per i compagni in una delle stagioni più emozionanti del Palermo degli ultimi decenni, conclusasi con il quarto posto solo sfiorato così come il sogno di accedere ai preliminari di Champions League. Nel campionato successivo aumentano le reti che diventano 11 e si dimezza il numero gli assist (5), su di lui mette gli occhi il PSG che decide di portarlo a Parigi. In Francia, come detto a più riprese, resta ben 7 anni collezionando 186 presenze e 29 reti condite dalla conquista di diversi trofei nazionali. Questa che sta per iniziare sarà la sua quarta stagione alla Roma (anche se al momento è fuori rosa), ma in nessuna di queste ha mai dimostrato appieno il proprio valore. Sono solamente 29 le apparizioni in giallorosso dell'argentino e 3 le reti anche se di pregevole fattura, su tutte i colpi di tacco coniati contro Atalanta e Chievo nel 2018. Le ultime due stagioni dicono solo 16 presenze in totale, un calvario professionale che sembra non voler cessare. La voglia di andare via per Pastore è tanta, così come quella della Roma di congedare il trequartista argentino, ma al momento le offerte concrete scarseggiano e Mourinho ha scelto di non voler puntare su di lui.

In merito alla sua situazione lo stesso Pastore ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso dell'intervista concessa al Tiempo de Juego.

"Non ho avuto incontri con Mourinho, il club vorrebbe cedermi. Non mi hanno fatto presentare, né allenarmi in modo da far capire al tecnico se poteva puntare su di me oppure no. Mi sto allenando a parte con un gruppo di venti giocatori che la Roma vuole vendere o dare in prestito. Aspettiamo fino alla fine del mercato per vedere quello che succederà. Non ho nulla di concreto, è molto difficile muoversi ora visti i problemi economici legati al Covid. Inoltre nonostante avessi recuperato dall’infortunio, negli ultimi quattro mesi della stagione passata il club non mi ha praticamente fatto mai giocare e questo ha complicato la possibilità di trovare soluzioni perché nessuno mi vede giocare da quasi un anno. Sto cercando qualcosa in modo da liberare il club dall’ingaggio del mio contratto, ma per ora nulla di concreto".