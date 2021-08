Mirri: “Pretendo rispetto, tifosi ci stiano vicini. Pastore un sogno, Dall’Oglio ok “

L'intervista concessa dal presidente del Palermo, Dario Mirri, ospite nella trasmissione "Siamo Aquile " in onda su Trm 13 a pochi giorni dall'inizio del campionato di Serie C

"Credo bisogna avere rispetto di tutti ma pretenderlo anche, non ho dubbi su quello che abbiamo fatto in questi due anni. I presidenti di diverse squadre di Serie A sono spesso contestati, il calcio è divisivo. La speranza è che i veri tifosi ci stiano vicini, lavoro anche per loro. Il Catanzaro partiva da una squadra fortissima ed è arrivato secondo, i calabresi hanno segnato quanto il Palermo e chiuso dietro alla Ternana. Quindi, nel momento in cui si parla dell'attacco non è proprio tutto vero. Insieme a loro ci sono Bari e Avellino, noi siamo migliorati ma per confermarlo servirà dimostrarlo giorno dopo giorno. Pastore? Sarebbe il sogno di noi tifosi, sono dei ragazzi che hanno delle ambizioni economiche particolari. Ieri mi sono congratulato con Castagnini per l'acquisto di Dall'Oglio che è arrivato a Palermo senza pretese economiche, un bravo ragazzo che ha dimostrato qualcosa con i fatti scommettendo su di noi. contratti in scadenza 2022? Non dobbiamo pensare che chi sarà in scadenza tirerà indietro la gamba. Non si può pensare di tenere un monte ingaggi troppo esagerato, può essere alla fine che ci possa essere uno scambio per quanto riguarda i due esuberi".