Roma, Belotti trova poco spazio: c’è la Salernitana di Sabatini sull’ex Palermo

La notizia dell'interesse della Salernitana per Andrea Belotti è una novità importante per la sessione di mercato invernale della società del patron Iervolino. Il Gallo è un attaccante di grande esperienza e qualità, che ha già dimostrato di poter fare la differenza in Serie A. La sua presenza in squadra potrebbe dare un grande impulso alla formazione di Inzaghi, che è attualmente in zona retrocessione, in fondo alla classifica. Tuttavia, ci sono anche alcuni aspetti da considerare. Belotti ha un ingaggio importante, che potrebbe essere un problema per le casse dei campani. Inoltre, l'ex Palermo è un giocatore abituato a giocare in squadre di alto livello, e potrebbe non essere disposto a scendere di livello. In definitiva - secondo quanto raccontato da "TuttoSalernitana" - la possibilità di vedere Belotti alla Salernitana è una possibilità poco concreta, ma non bisogna dare nulla per scontato. La trattativa potrebbe essere lunga e complicata, ma se dovesse andare a buon fine sarebbe un grande colpo per Walter Sabatini. Seguiranno aggiornamenti.