Pescara, in chiusura Samuele Spalluto dalla Fiorentina: ecco il partner di Vergani

Pescara attivissimo in sede di calciomercato estivo. Alzare l'asticella in termini di cifra tecnica, personalità e freschezza complessiva della rosa per nutrire concrete ambizioni di vertice. La compagine di Zdenek Zeman si presenterà ai prossimi nastri di partenza del campionato di Serie C per puntare dichiaratamente al salto di categoria.

Secondo quanto riportato da "TuttoMercatoWeb" la società del patron Sebastiani sarebbe vicina dal chiudere l'operazione che porterebbe in biancazzurro Samuele Spalluto a titolo definitivo. Il centravanti di proprietà della Fiorentina è un bomber di prospettiva importante. L'ex Gubbio e Novara ha già totalizzato trentasette gol in carriera (tra Primavera e Serie C) ed è un classe 2001. Lavorare con il tecnico boemo potrebbe rappresentare un grande salto in avanti per il nativo di San Pietro Vernotico, il quale verrà affiancato ad Edoardo Vergani nel ruolo di perno centrale del tridente, nel 4-3-3 di Zeman. Si resta in attesa dell'ufficialità.