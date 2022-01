Palermo, le rivali si rinforzano: il Catanzaro su Biasci e Maldonado. L’Avellino…

Mentre il focolaio da Covid-19 esploso in casa Palermo complica non poco il lavoro di Renzo Castagnini, le avversarie si rinforzano

"Il Catanzaro, prossimo avversario del Palermo in campionato, continua a muoversi sul mercato per rinforzare l’organico in vista del girone di ritorno". Apre così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia", che punta i riflettori sulle rivali del Palermo. Dopo gli acquisti di Sounas e Bjarkason, il Catanzaro nelle prossime ore potrebbe ufficializzare anche l'arrivo di Maldonado del Catania.

Ma non solo; il club calabrese, infatti, in cima alla lista dei desideri del club calabrese, infatti, vi sarebbe anche Biasci del Padova, accostato a più riprese anche al Palermo. In stand-by la trattativa che avrebbe riportato Iemmello nella sua città natale. L'esperto attaccante di proprietà del Frosinone, che piace anche all'Avellino, sembrava ad un passo dal Catanzaro, ma la fumata bianca ora è più lontana. I giallorossi lavorano anche sulle uscite, con Ortisi che andrà alla Fidelis Andria a titolo definitivo.

Per quanto riguarda l'Avellino, qualora non dovesse arrivare Iemmello, gli irpini punterebbero su Simeri, in uscita dal Bari. In zona play-out, invece, il Potenza ha ingaggiato Koblar in prestito dal Frosinone, Burzio a titolo definitivo dal Lavello e Bucolo dal Mantova. Infine, la Juve Sabia ha ceduto il regista Berardocco alla Carrarese. I campani hanno, inoltre, annunciato modifiche all'assetto dirigenziale, con la nomina di Polcino come amministratore unico.