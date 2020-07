Milan, senti Szoboszlai: “Serie A campionato top. Ho incontrato Rangnick di recente”

Il futuro di Dominik Szoboszlai è un rebus.

Il centrocampista del Salisburgo, che in questa stagione ha collezionato ben 40 presenze e 12 reti tra massima serie austriaca e coppe, ha attirato le attenzioni di diversi top club. Dall’Italia (dove ad avere un occhio di riguardo per il giovane talento sono il Milan e la Lazio) alla Spagna, tante le sirene per l’ungherese. Ad oggi, la finestra di mercato è ancora lontana, ma il classe 2000 sta valutando tutte le possibilità. Quel che è certo è che il calciatore magiaro lascerà la Tipico Bundesliga.

In un’intervista rilasciata ai microfoni di Rangado.hu, Dominik Szoboszlai ha detto la sua in merito alle voci di mercato che lo hanno reso protagonista e, a tal proposito, ha ammesso di avere recentemente incontrato Ralf Rangnick, il cui futuro sembra essere sulla panchina del Milan: “Io e Rangnick ci conosciamo perché è il leader spirituale della famiglia Red Bull. Ci siamo incontrati anche recentemente. A causa del Coronavirus, i campionati sono ancora in corso ovunque e di conseguenza il calciomercato non è ancora iniziato. Inoltre, Ralf Ragnick non lavora al Milan. Oggi non c’è nulla di cui parlare. Obiettivi? Ho detto che voglio vincere la Champions League, ma non se col mio club attuale o con il prossimo, semplicemente nella mia vita. Questo è il motivo per cui lavoro da quando ero bambino. Ad ogni modo, direi che l’Italia e la Spagna sono il top per me”.

