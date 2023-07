Juve Stabia, sogno Quagliarella: i tifosi vogliono il bomber di Castellammare in C

Dietro l'angolo c'è anche un'altra possibilità per il bomber ex Juventus, Torino e Napoli tra le altre. Le sue origini campane non riconducono tutto obbligatoriamente alla squadra partenopea. Quagliarella è nato a Castellammare, la Juve Stabia milita in Serie C e nelle ultime ore la tifoseria gialloblù sta invocando a gran voce l'acquisto (che sarebbe a parametro zero) di un bomber come Fabio. Un ritorno nella terra d'origine sarebbe la più bella chiusura di un cerchio magico, come la carriera del centravanti ormai quarant'enne. Seguiranno aggiornamenti.