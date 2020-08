Inter-Getafe, un “regalo” per Conte: Sanchez resta e giocherà in Europa League

Un regalo per Antonio Conte in vista dell’Europa League.

Dopo aver fallito la conquista dello scudetto, che per la nona volta consecutiva è finito nelle mani della Juventus, ed aver chiuso il campionato al secondo posto in classifica, l’Inter dovrà adesso concentrarsi sull’Europa League: i nerazzurri hanno l’obbligo morale di battere il Getafe per cercare di arrivare fino alla fine della seconda competizione europea più importante dopo la Champions League.

Oggi Antonio Conte, dopo il durissimo attacco sferrato contro la società dopo la gara contro l’Atalanta, ha incontrato il presidente Steven Zhang, al fine di raggiungere una tregua temporanea e concentrarsi così esclusivamente alla sfida contro il club spagnolo.

Nonostante i dissidi e i dubbi sulla sua permanenza anche per la prossima stagione, l’Inter ha comunque regalato a Conte un “rinforzo” per tentare l’assalto all’Europa League: i nerazzurri hanno infatti virtualmente portato a termine la trattativa con il Manchester United per assicurarsi in via definitiva il cartellino di Alexis Sanchez.

Stando a quanto riportato da Sky Sport, i dirigenti nerazzurri avrebbero portato a termine una trattativa a regola d’arte. I Red Devils avrebbero infatti rinunciato ai 15 milioni richiesti per il riscatto accontentandosi di liberarsi del’ingaggio dell’attaccante cileno: l’ex Barcellona, di fatto, resterà in Italia senza alcun bisogno di pagare un indennizzo. Per quanto concerne il contratto, Sanchez dovrebbe firmare un triennale alla cifra di sette milioni di euro a stagione, bonus inclusi.

El Niño Maravilla, che in Serie A ha realizzato quattro gol e fornito ben nove assist ai suoi compagni di squadra in 22 presenze, è già stato inserito nella lista Uefa e sarà dunque a disposizione per la gara contro il Getafe. Antonio Conte può dunque godersi il primo “regalo” e concentrarsi esclusivamente sulla conquista dell’Europa League.