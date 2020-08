Inter-Getafe, Soria ci crede: “Sarà la partita della vita, i nerazzurri vanno affrontati così”

Si avvicina la sfida di Europa League tra l’Inter e il Getafe.

Inter, Conte smentisce: “Mai sentito nessuno della Juve! Ho un progetto con i nerazzurri”

I nerazzurri guidati da Antonio Conte dovranno vedersela contro la compagine spagnola nel match valido (gara secca) per gli ottavi di finale di Europa League. Il club iberico crede nell’impresa e nella possibilità di superare il turno, a confermarlo le parole del portiere David Soria nel corso di un’intervista concessa a Marca.

Inter, il plauso di Candreva: “Chiuso il campionato nel migliore dei modi, ora testa al Getafe”

“La squadra sta bene, non vediamo l’ora di fare una bella gara contro un grande rivale come l’Inter. Non vediamo l’ora di giocare. Sarà una partita che giocheremo fino alla morte. Ogni situazione ha i suoi pro e contro: loro avranno meno riposo, ma più ritmo partita nelle gambe. In campo non ci pensi, specialmente negli ottavi e in una singola partita. Anche nella Liga ci sono grandi attaccanti. Sono giocatori di alta qualità e dobbiamo essere concentrati. Sarà la partita della vita, non possiamo fallire e dovremo dare il massimo”.