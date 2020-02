Imborgia-Mediagol: “Palermo top per Lucca, retroscena e futuro. Budget e mercato per vincere in C, la mia idea su Mirri e Pergolizzi. Castagnini, Sagramola e i top club…”

L’intervista

Intervista realizzata da Leandro Ficarra e Massimiliano Radicini

Esperienza, passione e professionalità. Antonino Imborgia il calcio lo conosce in maniera profonda e meticolosa.

Un mondo che ha vissuto ed osservato da ogni angolazione, in tutte le sue complesse dinamiche e sfaccettature. Prima dal campo, nelle vesti di ex difensore capace di collezionare 98 presenze e due reti nel campionato cadetto e di vestire le maglie, tra le altre, di Matera, Lecce, Cagliari e Catanzaro. Quindi da direttore generale, con esperienze significative a Como, Salerno, Grosseto e Parma. Nel 2009 una parentesi da patron del KAS Eupen club belga con cui ottiene la promozione in massima serie. Agente FIFA palermitano, classe 1958, ha annoverato tra i suoi assistiti numerosi profili illustri del panorama calcistico internazionale, curò tra gli altri gli interessi di Gabriel Omar Batistuta ed è considerato all’unanimità dagli addetti ai lavori uno degli operatori di mercato più lungimiranti e competenti su scala nazionale. Una naturale propensione a captare e fiutare il gene del talento nei giovani gioielli di prospettiva, Antonino Imborgia rappresenta ad oggi un autorevole riferimento in termini di consulenza e levatura professionale per il gotha dirigenziale del calcio italiano. Nato nel capoluogo siciliano, il noto procuratore tutela gli interessi del talentuoso classe 2000, Lorenzo Lucca, attaccante ex Vicenza e Torino, che ha molto ben impressionato nel corso delle sue prime uscite con la compagine rosanero guidata da Rosario Pergolizzi. Imborgia tratta un minuzioso ritratto tecnico e caratteriale del suo assistito nel corso di un’interessante intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it nel corso della quale ha approfondito varie tematiche. Potenzialità e attitudini di Lucca e retroscena sul suo arrivo a Palermo nella sessione invernale di calciomercato, presente e futuro della nuova proprietà rosanero, l’amaro epilogo dell’era Zamparini, condizione e prospettive del movimento calcistico italiano con particolare riferimento al settore giovanile.