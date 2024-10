Caputo: “Ho avuto contatti con il Palermo, sarebbe stato difficile dire no”

Francesco Caputo, ex attaccante di Sassuolo ed Empoli ha parlato di un contatto avvenuto con il Palermo, svelando come la trattativa non sia andata a buon fine.

Francesco Caputo, ex giocatore di Sassuolo e Empoli tra le altre, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di PianetaSerieB. L'attaccante attualmente svincolato ha parlato di una trattativa sfumata con il Palermo e non solo.

CONTATTI CON IL PALERMO

Il classe '87 ha parlato di un contatto avvenuto con i rosanero: "Il mio agente ha avuto una chiacchierata con la società - ha dichiarato Caputo - ma nulla si è concretizzato. Mi sarebbe piaciuto andare al Palermo? Parliamo di una piazza importante, se ci fosse stato qualcosa di veramente concreto sarebbe stata dura per me dire di no"

SU DIONISI

Caputo ha espresso le sue idee sull'attuale tecnico del Palermo, Alessio Dionisi: "L’ho incrociato per alcune settimane al Sassuolo e mi fece un'ottima impressione. Non so dire però se può essere lui l'uomo giusto per far raggiungere la Serie A ai rosanero, ci ho lavorato troppo poco per dare una risposta, sicuramente ha in mano un organico per puntare alla promozione"

SUL FUTURO

L'attaccante attualmente svincolato ha parlato del suo futuro e delle presunte trattative che sono avvenute in questi mesi: "Vorrei tornare in campo, trovare una squadra e un progetto che voglia realmente puntare su di me. Non è una questione di soldi, in carriera ho guadagnato bene. Voglio una sfida che mi faccia sentire ancora un giocatore importante. Mi alleno ogni giorno con un preparatore e spero di ricevere presto una chiamata per gioire e segnare come ho sempre fatto.Contatti con il Bari in estate? Assolutamente no, non ho mai avuto contatti. Molte notizie che sono uscite non sono vere. Io al Chieti in D? Smentisco anche questa voce, non ero a conoscenza di questo accostamento.