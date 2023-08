Calciomercato Venezia, il bomber Pohjanpalo interessa alla Cremonese. Al momento…

Il Venezia ha confermato la presenza di Joel Pohjanpalo in questa stagione di Serie B, con il finlandese che si è rivelato uno dei migliori bomber della passata cadetteria, soprattutto nella seconda parte di stagione, ed anche nella prima giornata del torneo attuale ha già timbrato il cartellino siglando il gol del definitivo 3-0 al Como. Tanti gli appigli che avrebbero portato l'ex Bayer Leverkusen in categorie superiori, come ad esempio la corte del Genoa o dello Stoccarda, con l'ipotesi di un ritorno in Germania.