Calciomercato Spezia, Verde potrebbe salutare: piace alla Salernitana. La clausola…

Daniele Verde, tra i calciatori di maggiore qualità dello Spezia, potrebbe tornare in Serie A dopo la retrocessione con i liguri. C'è la Salernitana sulle sue tracce

Daniele Verde , attaccante che nella rapidità e nel dribbling nello stretto, trova le sue qualità migliori, unite a un buon bagaglio tecnico. Cresciuto calcisticamente nella Roma , il classe 1996 ha giocato nelle ultime tre stagioni nello Spezia in Serie A , con il quale ha totalizzato 87 presenze, 22 gol e 9 assist, prima di retrocedere in cadetteria al termine della scorsa stagione, passando dallo spareggio salvezza, vinto dall' Hellas Verona .

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato - Nicolò Schira - l'ex giocatore di Frosinone, Avellino e Pescara tra le altre è finito nel mirino della Salernitana di Paulo Sousa. La società granata - militante in massima serie - ha già ha avviato i contatti con l'entourage del giocatore, ed è pronta a pagare la clausola rescissoria di mezzo milione di euro (scattata in automatico dopo il passaggio in B dello Spezia). Seguiranno aggiornamenti.