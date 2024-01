Calciomercato Spezia, preso Jagiello dal Genoa: ecco i dettagli sulla formula

Il Genoa ha ceduto in prestito secco per i prossimi sei mesi il centrocampista polacco Filip Jagiello allo Spezia. Il calciatore classe 1997, dopo una prima parte di stagione con appena 3 presenze in rossoblù fra campionato e Coppa Italia, ha accettato la proposta del club ligure retrocesso in Serie B l'anno scorso. Jagiello è un centrocampista centrale dotato di buona tecnica e visione di gioco. Ha iniziato la sua carriera con lo Zaglebie Lubin, in Polonia, dove ha collezionato 98 presenze con 5 gol e 10 assist. Nel 2019 è passato al Brescia, con cui ha giocato 66 partite in Serie B, segnando 5 gol e fornendo 10 assist. Nell'estate del 2022 si è trasferito al Genoa, ma non è riuscito a trovare spazio nella rosa rossoblù. Lo Spezia è alla ricerca di rinforzi per il centrocampo in vista della seconda parte di stagione. L'ex Brescia può rappresentare un'ottima aggiunta per la squadra di Luca D'Angelo, che punta a raggiungere la salvezza, dopo l'inizio di stagione complicato.