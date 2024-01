Calciomercato Spezia, Amian vicino al passaggio al Nantes a titolo definitivo

Il difensore è pronto a lasciare l'Italia per tornare nella sua Francia. Amian aveva ricevuto l'interesse anche di Palermo e Bologna.

Dopo circa tre anni dall'ultima esperienza francese con la maglia del Tolosa, Kelvin Amian è pronto a tornare nella sua Francia. Il laterale basso di destra attualmente in forza allo Spezia era stato uno dei profili vagliati dal Palermo per rinforzare il proprio reparto arretrato, prima che le attenzioni del binomio manageriale rosanero si spostassero su Salim Diakité della Ternana.

Secondo quanto riportato dall'esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, il classe 1998 sarebbe vicino al Nantes in Ligue 1 con una cessione a titolo definitivo. Amian in precedenza sarebbe stato cercato con particolare interesse anche in Serie A, più precisamente dal Bologna.