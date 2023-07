Calciomercato Serie B, il punto: Pisa punta Soleri. Nasti vicino al Bari, Brescia…

Il Pisa punta deciso Edoardo Soleri del Palermo per rinforzare il proprio pacchetto offensivo. I rosanero potrebbero chiedere come contropartita Giuseppe Sibilli, autore di un gol meraviglioso proprio contro i siciliani nello scorso campionato.

Lo Spezia sta trattando con l'Empoli per uno scambio Gyasi-Bandinelli , con i liguri pronti a perdere un pezzo pregiato dell'attacco per accogliere il capitano e leader della compagine toscana.

La Ternana ha salutato ufficialmente Aurelio Andreazzoli ed è in cerca di un nuovo allenatore dopo il "no" di Daniele De Rossi. Resta viva l'opzione Luca D'Angelo, il quale ha lasciato Pisa dopo il deludente finale della passata stagione.

In casa Modena, Giovanni Zaro ritorna a vestire la maglia gialloblù. Il difensore centrale, classe 1994, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2026 con opzione.

Il Brescia figurava come una "X" nel calendario presentato lo scorso martedì ma con ogni probabilità saranno le rondinelle ad essere ripescate a discapito della Reggina che nonostante siano ancora in atto dei ricorsi non dovrebbe rientrare nella lista delle partecipanti. Il club lombardo di Cellino ripartirà dal tecnico Gastaldello.