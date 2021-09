Calciomercato Serie A: matricole, pericolanti e big, strategie e colpi della sessione

1 di 2

Outsider-matricole.pericolanti

Si è chiusa la sessione estiva di calciomercato estivo 2021 in Serie A, con tante cessioni illustri che iimpoveriscono, sul piano tecnico e mediatico, non poco il nostro campionato. Rispetto agli ann precedentii le risorse investite e le operazioni significative in entrata sono certamente diminuite,in ragione delle crisi economica figlia della pandemia da covid-19. Tuttavia, anche questa finestra di trattative ha fornito spunti particolarmente interessanti da analizzare sotto il profilo manageriale e squisitamente calcistico.

IL MERCATO DELLE NEOPROMOSSE: Venezia, Salernitana ed Empoli - Destava molta curiosità tra gli addetti ai lavori l'impatto dei club provenienti dal cmpionato cadetto con la nuova realtà. Lagunari protagonisti di varie operazioni in entrata, volte ad implementare un'intelaiatura di base che l'area tecnica ha deciso di salvaguardare. Nessun profilo di grande spessore in termini di esperienza e qualità in massima serie.

Oltre al colpo Caldara e la conferma di Zanetti in panchina per il club veneto ci sono tantissime scommesse provenienti dal mercato estero ed altrettante incognite in ottica salvezza. Discorso più o meno simile per la Salernitana di Castori che, nonostante il colpo Simy in avanti e gli innesti ocoluati in rosa di Bonazzoli e Gagliolo, dovrà, sulla carta, faticare non poco per ottenere la permanenza in categoria. L'Empoli riparte dalla competenza e dal credo calcistico di Aurelio Andreazzoli, già brillante protagonista sulla panchina del club toscano. Sicuramente la società del patron Fabrizio Corsi, tra le tre matricole della nuova Serie A, dispone di un organico che pare avere le maggioriu chances di salvarsi, vistile operazioni mirate e intelligenti messe a segno in sede di calciomercato:: Vicario tra i pali, i ritorni di Luperto e Tonelli in difesa ed il colpo Cutrone in avanti che affiancherà bomber Mancuso. Una squadra oeganizzata, sbarazzina e propositiva che ha già dimostrato di poter essere insidiosa, vista la meritata e sosprendente vittoria conquistata allo Juventus Stadium contro la compagine guidata da Massimilano Allegri.

OBIETTIVO SALVEZZA: Genoa, Verona, Torino, Spezia, Cagliari, Sampdoria, Bologna e Udinese - La salvezza come obiettivo prioritario, da ottenere possibilmente con largo anticipo, per poi magari sognare la conquista di un traguardo insperato.

Partendo dalle formazioni genovesi, registriamo la solita e frenetica giostra di mercato tra entrate ed uscite nel club di Preziosi. Il Grifone perde pezzi grossi, come Shomurodov volato alla corte di Mourinho nella nuova Roma guidata dallo Special One.

Le maggiori novità nella rosa a disposizione di Ballardini sono certamente l'arrivo di Sirigu tra i pali, l'innesto in mezzo al campo di Hernani ed il colpo Caicedo in avanti. Sull'altra sponda della città ligure, troviamo la Sampdoria di D'Aversa, che ha deciso di confermare in linea di massima l'undici dell'anno scorso, impreziosendolo con gli arrivi di Ciccio Caputo e Dragusin. Lo Spezia di Thiago Motta atterra sul pianeta Serie A con tante operazioni in entrata, da segnalare gli arrivi di Bourabia, Reca e Kovalenko.

Di Francesco prova a rilanciarsi sulla panchina dell'Hellas Verona. Il club scaligero, dopo l'addio di Zaccagni ha dovuto acquistare in extremis Caprari, oltre che Giovanni Simeone in avanti, senza dimenticare l'arrivo tra i pali di Montipo' come erede Silvestri.

Tra le novità pià intriganti Torino di Ivan Juric: basteranno gli arrivi di Pjaca, Praet e Brekalo a soddisfare il nuovo tecnico. L'Udinese di Gotti, dopo l'addio di De Paul e Musso, appare sensibilmente indebolita, Notevole la sessione estiva del Cagliari di Semplici, con il club sardo che ha definito varie operazioni di livello, riuscendo a tesserare giocatori del calibro di Strootman, Keità e Dalbert. il Bologna di Mihajlovic che si affida al nuovo bomber Arnautovic dopo l'addio di Palacio.