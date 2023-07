Calciomercato Serie A, Figc: giocatori britannici e svizzeri equiparati a comunitari

In seguito alla richiesta inoltrata dalla Lega Serie A sull'opportunità di equiparare i calciatori professionisti di nazionalità britannica a quelli di fatto aventi lo status di comunitari, il Consiglio Federale, nel corso della riunione svolta lo scorso 24 luglio ha disposto il seguente provvedimento, come si legge in una diramata sul sito ufficiale della Figc.