CONSIGLIO FEDERALE FIGC: OGGI LA GRADUATORIA PER I RIPESCAGGI IN B E C

Continua a tenere banco la spinosa questione legata alle iscrizioni al prossimo campionato di Serie B e C. Il Consiglio Federale - in data odierna - è pronto a stilare la lista della graduatoria delle squadre aventi diritto alla riammissione (o al ripescaggio) in entrambi i tornei. In seguito, il 2 agosto il TAR sarà chiamato a pronunciarsi sui ricorsi presentati da Siena, Foggia, Lecco e Reggina. Con ogni probabilità, non sarà il secondo giorno del terzo mese estivo a decretare chi parteciperà alle due leghe professionistiche, bensì, quella del 30 agosto, data nella quale è in programma il prossimo Consiglio Federale, che verrà il giorno dopo il Consiglio di stato, previsto per giorno 29. Una telenovela infinita, dove Brescia e Perugia vogliono rimanere in Serie B nonostante la retrocessione sul campo in C, mentre Lecco e Reggina vogliono tenersi stretta la categoria raggiunta o difesa attraverso il manto erboso. C'è anche il Foggia, che ha perso la finale playoff di Lega Pro.