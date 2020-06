Calciomercato Roma, Pastore vicino all’addio: “Il Flaco” verso l’MLS, due squadre a contenderselo

Javier Pastore sempre più vicino all’addio alla Roma.

“Il Flaco” al termine della stagione corrente chiuderà la sua esperienza in giallorosso, le offerte per il calciatore argentino non mancano certamente. L’idea di Pastore sarebbe quella di approdare in MLS per riuscire ad avvicinarsi alla sua Argentina, due le squadre americane interessate al sudamericano. A sfidarsi per l’ex Palermo ci sono l’Inter Miami di Beckham che è pronto ad offrire un contratto da 5 milioni di euro, stessa offerta l’ha proposta i Los Angeles Galaxy di Guillermo Barros Schelotto. La Roma ha chiesto 10 milioni per la cessione, ma sarebbe disposta a scendere fino a 8 milioni.

