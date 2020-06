Milan, infortunio Kjaer: diffuso l’esito degli esami. I dettagli

Buone notizie per il Milan.

Può tirare un sospiro di sollievo il Diavolo. Dopo l’infortunio rimediato nella trasferta di Lecce, nuove incoraggianti notizie arrivano alla piazza rossonera sulle condizioni di Simon Kjaer. Gli esami strumentali a cui l’ex Palermo è stato in queste ore sottoposto hanno infatti escluso danni o lesioni ai legamenti del ginocchio destro. Malgrado ciò resta in forte dubbio la presenza del danese in occasione della sfida contro la Roma, in programma domenica 28 giugno.