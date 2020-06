Roma, il Setubal interrompe il prestito di Antonucci dopo il caos social. Velazquez: “Suoi comportamenti non adeguati “

Mirko Antonucci nella bufera.

E’ già giunta al termine l’avventura di Mirko Antonucci al Vitoria Setubal. Il giovane attaccante, finito nell’occhio del ciclone dopo la pubblicazione di un video sul social ‘Tik Tok’ diffuso a margine della sconfitta per 3-1 rimediata contro il Boavista, rientrerà infatti a breve nella Capitale. Un gesto inaccettabile per il club portoghese, che ha immediatamente comunicato l’interruzione del prestito del giovane talento italiano. Una posizione, quella della società, comunicata proprio dal tecnico Velazquez in conferenza stampa.

“Per la storia del club e per rispetto verso i tifosi, un giocatore del Vitória FC deve essere tale 24 ore al giorno. La situazione è molto semplice: il club, la direzione e lo staff hanno capito che il comportamento di un giocatore in prestito non era quello che volevamo, né ciò che i fan meritano 24 al giorno, dentro e fuori dal campo. È stato comunicato alla Roma che il prestito termina ora e che non contiamo più sul giocatore, soprattutto per rispetto dei tifosi e della storia del club e per tutti coloro che lavorano quotidianamente per rappresentare, con la più grande responsabilità e dignità, questa squadra”.