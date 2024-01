Calciomercato Reggiana, in arrivo Moro. Nesta punterà sull’ex bomber del Catania

Lo Spezia ha ritrovato ossigeno in classifica con la vittoriosa trasferta di Pisa. Nonostante la graduatoria non sorrida ancora ai liguri con un penultimo posto decisamente al di sotto delle aspettative ai nastri di partenza d'inizio stagione, il campionato è ancora lunghissimo e la formazione di Luca D'Angelo può puntare alla risalita. Tuttavia, il calciomercato invernale sarà fondamentale per le "aquile" per rinforzare la propria rosa e soprattutto per lasciar partire quei calciatori che non hanno reso sul quanto auspicato.