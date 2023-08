Vincitore anche della più recente Europa League in finale contro la Roma, il classe 1991 si è reso protagonista della straordinaria cavalcata del suo Marocco fino alle semifinali del Mondiale in Qatar 2022. Bonou è legato al Siviglia dal contratto in scadenza al 2025, con una clausola da 50 milioni. Tuttavia, il club andaluso potrebbe anche essere disposto a lasciar partire il proprio portiere in caso di una cifra vicina ai venti milioni di euro.