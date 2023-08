Calciomercato Spezia, altra cessione: è ufficiale Nzola alla Fiorentina. I dettagli

Mbala Nzola si veste ufficialmente di "viola". L'attaccante ex Trapani ha messo a segno ben tredici reti nella passata Serie A, un bottino non di poco conto che ha fatto gola alla Fiorentina di Vincenzo Italiano, con il tecnico che lo ha già allenato proprio nella propria passata esperienza in maglia ligure e granata. Di seguito l'annuncio dello Spezia tramite i propri canali ufficiali:

"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo definitivo all'ACF Fiorentina le prestazioni sportive dell’attaccante franco-angolano Mbala Nzola. Il Club ringrazia il giocatore, protagonista in maglia bianca con 102 presenze (di cui 77 in Serie A), 35 gol e 7 assist. Tra i grandi artefici della storica promozione in Serie A dell’estate 2020, Nzola è stato anche assoluto protagonista delle ultime tre stagioni di Serie A, durante le quali l'attaccante ha messo a referto ben 26 gol, 13 dei quali nella stagione scorsa, ai quali vanno a sommarsi anche 2 centri siglati in Coppa Italia. Al giocatore, vanno i più sentiti auguri per il prosieguo della propria carriera".