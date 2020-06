Calciomercato PSG, la rivelazione di Herrera su Cavani: “Vi dico io dove vuole giocare”

Quale futuro per Edinson Cavani?

Il contratto che lega attualmente l’attaccante uruguaiano al Paris Saint-Germain è in scadenza. Per questo motivo, nel corso dell’ultima sessione invernale di calciomercato, l’ex Palermo è stato ad un passo dall’Atletico Madrid. Poi, il nulla di fatto: il calciatore, infatti, ha continuato a vestire la maglia del PSG fino allo stop definitivo a causa dell’emergenza Coronavirus.

E adesso? El Matador – oggetto dei desideri anche dell’Inter di Antonio Conte – potrebbe sciogliere le riserve in merito al proprio futuro non prima di agosto. Ciò nonostante, secondo quanto rivelato dal compagno di squadra Ander Herrera, Cavani avrebbe già le idee chiare. “So che Cavani vuole giocare in Spagna – ha raccontato il centrocampista spagnolo, intervistato ai microfoni di ‘As’ -. Lui adora La Liga e la Spagna. In effetti mi ha fatto molte domande al riguardo. Almeno questo era il suo pensiero fino a pochi mesi fa. Da quando abbiamo lasciato Parigi, non ho avuto l’opportunità di parlare con lui e non conosco la sua situazione”.

D’altra parte, la pista Atletico Madrid resterebbe viva sottotraccia, alla luce della stima del tecnico Diego Simeone nei confronti del classe 1987. E l’Inter? Secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, il club nerazzurro avrebbe offerto all’esperto centravanti un ingaggio da 7,5 milioni a stagione, ma Cavani ne vorrebbe almeno dieci. Seguiranno aggiornamenti…

