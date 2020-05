PSG, il dilemma di Cavani: “Ho ancora qualche anno di carriera, ecco la mia idea per il futuro”

Il dubbio amletico di Edinson Cavani.

L’attaccante uruguaiano in forza al PSG è in scadenza di contratto con il club transalpino, infatti il proprio accordo con i parigini scadrà il 30 giugno 2020. Il futuro dell’ex centravanti portato in Europa dal Palermo di Maurizio Zamparini è assai dubbio, l’unica certezza è la permanenza in Ligue 1 che è appare ormai come un autentico miraggio. ‘El Matador’ negli ultimi mesi è stato a più riprese accostato all’Atletico Madrid di Simeone, ma per quanto concerne la chiusura dell’affare non ci sono ancora stati segnali positivi in merito. Lo stesso Cavani, infatti, in esclusiva a Foot Mercato, ha confermato di non aver scelto la squadra del suo futuro nonostante si siano fatte avanti diverse società di MLS e anche il Boca Juniors.

“Ne ho già parlato con chi mi è vicino. La mia carriera potrebbe durare ancora qualche anno, qui o altrove, non lo so”.