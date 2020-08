Calciomercato Palermo, si punta ancora Corazza: per lui pronto un biennale. I dettagli

Il Palermo si tuffa nuovamente a capofitto su Simone Corazza

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia riporta le ultime notizie relative alla trattativa che potrebbe condurre l’attaccante della Reggina alla corte di Roberto Boscaglia. Il classe ‘91, infatti, resta uno degli obiettivi principali del duo Sagramola-Castagnini per il reparto avanzato. Ad attirare i rosanero le venticinque presenze e i quattordici gol messi a segno lo scorso anno in Serie C con la maglia amaranto, che hanno contribuito a far conquistare la promozione in cadetteria alla sua squadra, in virtù della prima posizione nel girone C. Eppure, in Serie B, al club calabrese non ci sarà posto per Simone Corazza. La società, infatti, per rispettare i regolamenti relativi alle liste dei giocatori, ha necessità di liberare un posto in rosa.

È per questa ragione che il Palermo è pronto ad affondare il colpo per condurre il capocannoniere amaranto in quel di Viale del Fante. Per l’attaccante, secondo quanto riporta il noto quotidiano, sarebbe sul tavolo un contratto biennale alle medesime cifre percepite dal giocatore a Reggio Calabria. Una condizione che potrebbe essere decisiva per abbattere la concorrenza di Modena ed Avellino e convincere Simone Corazza a rinunciare al salto di categoria per approdare al Palermo al fine di tentare di conquistare un’altra promozione. Ad oggi, tuttavia, il duo Sagramola-Castagnini non avrebbe presentato ancora un’offerta ufficiale all’entourage del giocatore, seppure ci siano i presupposti.

Intanto, la squadra di Roberto Boscaglia partirà per il ritiro a Petralia Sottana domani. È per questa ragione che, se la trattativa con Simone Corazza dovesse concludersi con una fumata bianca, il giocatore sarà a disposizione del tecnico rosanero soltanto a metà della preparazione, complice l’iter sanitario da seguire per rispettare le norme anti-Covid.

