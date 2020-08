Palermo, il modulo di Boscaglia: difesa a 4 unica certezza, tre idee per l’attacco

Il rebus dei moduli: Boscaglia ha tre idee per l’attacco

L’edizione odierna del Giornale di Sicilia apre così, facendo il punto sulle idee che il nuovo tecnico rosanero ha in merito al modulo con cui il Palermo giocherà nella prossima stagione di Serie C. In rosa, ancora, mancano tanti tasselli. A Petralia Sottana però l’allenatore siciliano sarà chiamato a mettere in atto dei test per trovare lo schieramento migliore. L’unica certezza, secondo quanto riporta il noto quotidiano, sembra essere la difesa a quattro. Inoltre, dalla panchina per gli attaccanti arriverà una spinta a correre ed aggredire gli avversari.

Roberto Boscaglia, in particolare, ha in mente tre moduli: 4-2-3-1, 4-3-1-2 e 4-3-3. L’ipotesi attualmente con maggiori possibilità di attuazione è l’ultima. Al momento, infatti, tra le fila del Palermo manca sia un trequartista che un bomber d’esperienza. Al contrario, sugli esterni sono pronti a scendere in campo Roberto Floriano ed il neo-acquisto Nicola Valente. Ad oggi, tuttavia, è ancora tutto da definire. Da domani il tecnico del club di Viale del Fante potrà vedere sul rettangolo verde, in quel di Petralia Sottana, i giocatori a sua disposizione all’opera, in modo da scoprire le caratteristiche di ognuno che dovranno nella prossima stagione di Serie C essere utili alla causa rosanero.

