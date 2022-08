Calciomercato Palermo, Rinaudo studia le mosse: da Stulac a Barba. Le ultime

Il binomio dirigenziale Rinaudo-Zavagno lavora alacremente per regalare pedine di spessore al tecnico del Palermo Eugenio Corini. Nella giornata di ieri, il club di viale del Fante ha definito contestualmente la cessione dell'ormai ex capitano Francesco De Rose e l'arrivo di Jacopo Segre dal Torino (LEGGI QUI). Rapidità, forza fisica e ottimi tempi di inserimento in fase offensiva. Questo l'identikit della mezzala formatasi calcisticamente nel settore giovanile del Milan. Al club granata dovrebbe andare un conguaglio economico più il prestito annuale con opzione del promettente attaccante Giacomo Corona, classe 2004 già messosi in evidenza con la formazione Primavera e stabilmente nel giro della prima squadra siciliana.