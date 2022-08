Calciomercato Palermo, colpo Segre: ok con il Torino, Corona nell’affare. I dettagli

Rinforzo di qualità per il Palermo di Corini: Jacopo Segre ad un passo. I dettagli

Il centrocampo rosanero si rifà il look e la dirigenza del Palermo incastona il primo nuovo tassello nel mosaico del reparto mediano. L'operazione legata all'acquisizione a titolo definitivo della mezzala classe 1997, Jacopo Segre, ormai in dirittura d'arrivo con il Torino, rappresenta un colpo di assoluto livello per la categoria messo a segno dal club di Viale del Fante. Trattativa complessa, per il valore del calciatore, l'entità della richiesta della società granata, il blasone e la caratura delle contendenti che puntavano ad avvalersi delle prestazioni del duttile e performante centrocampista cresciuto nella cantera del Milan. Pazienza, acume strategico e capacità negoziale da parte del binomio composto da Leandro Rinaudo e Luciano Zavagno, che hanno lavorato con il direttore sportivo granata, Davide Vagnati, per trovare quadra e punto di convergenza che soddisfacesse le esigenze di tutte le parti in causa. Forte del gradimento del calciatore, il management del club siciliano si è adoperato per ridurre la forbice tra domanda ed offerta, nel fermo intento di regalare al nuovo tecnico, Eugenio Corini, un rinforzo di rimarchevole lignaggio in zona nevralgica. Intesa ormai virtualmente raggiunta, fumata bianca ad un passo.

Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it, l'ex Perugia dovrebbe in Sicilia a titolo definitivo, al Torino dovrebbe andare un conguaglio economico più il prestito annuale con opzione del promettente attaccante Giacomo Corona, classe 2004 già messosi in evidenza con la formazione Primavera e stabilmente nel giro della prima squadra rosanero. Sul giovane terminale offensivo rosanero vi era un forte interessamento anche da parte del Parma. Accordo ormai ai dettagli anche con l'entourage del calciatore, si lavora alla stipula di un contratto triennale che dovrebbe legare Segre al club di proprietà del City Football Group fino a giugno 2025. Intermedio rapido, dotato di rapidità, forza fisica ed ottimi tempi di inserimento in fase offensiva, Jacopo Segre rappresenta il primo volto nuovo di un centrocampo che dovrebbe arricchirsi di altri due innesti da qui alla fine della sessione estiva di calciomercato. Reparto che saluterà a brevissimo uno dei protagonisti dell'esaltante promozione in Serie B targata Silvio Baldini: Francesco De Rose è in partenza in direzione Cesena dove ritroverà il suo mentore alla Reggina, Domenico Toscano, e firmerà un contratto biennale.

Esperienze importanti in B con le maglie di Venezia, Chievo, Spal e Perugia, esordio in Serie A e nove presenze nel massimo campionato italiano con il Torino. Ora Segre riparte dal Palermo targato City Football Group che esordirà nella prima giornata del campionato cadetto 2022-2023 proprio contro il Perugia, squadra in cui il ragazzo ha militato la scorsa stagione collezionando trentasei presenze e conquistando l'accesso ai playoff di categoria.