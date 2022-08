Calciomercato Palermo: De Rose ai saluti, Segre ad un passo. I dettagli

Primo bivio significativo sul mercato per il Palermo targato Eugenio Corini . Porte girevoli in zona nevralgica con l’ex capitano Francesco De Rose , leader tecnico e carismatico della compagine di Baldini che ha conquistato la promozione in Serie B , ormai ai saluti. Secondo giorno di assenza alla seduta di allenamento di Brunori e compagni in vista dell’esordio casalingo contro il Perugia e valigie praticamente quasi pronte per l’ex Reggina . Definiti gli ultimi dettagli dell’operazione con il Cesena , De Rose raggiungerà a breve il suo mentore Mimmo Toscano e firmerà un biennale con il club romagnolo.

Via libera contestualmente legato all’accelerata del Palermo per l’acquisizione del cartellino di Jacopo Segre dal Torino. Il ds Rinaudo, con l’ausilio di Luciano Zavagno, è riuscito a ridurre le distanze con società granata ed entourage del classe 1997, la cui scadenza di contratto con il Torino era fissata a giugno 2023. Affare virtualmente definito per il passaggio a titolo definitivo del duttile e talentuoso centrocampista in rosanero. Intesa di massima già raggiunta tra le parti e chiusura ad un passo. Eugenio Corini è pronto ad accogliere uno dei profili in cima alla sua lista di preferenze per elevare cifra tecnica e personalità del centrocampo rosanero, con una mezzala che possa adattarsi nel miglior modo possibile al credo calcistico del Genio. Rapidità, forza fisica e ottimi tempi di inserimento in fase offensiva. Questo l'identikit del calciatore formatosi calcisticamente nel settore giovanile del Milan.