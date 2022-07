Calciomercato Palermo, occhi in casa Atalanta: Castagnini punta Elia e Cortinovis

Castagnini guarda in casa Atalanta: al vaglio gli under Elia e Cortinovis

Definite positivamente alcune priorità di mercato in entrata, per ultima il ritorno in rosanero di Matteo Brunori portato a termine (LEGGI QUI), il direttore sportivo del PalermoRenzoCastagnini è al lavoro per mettere a disposizione del tecnico Silvio Baldini alcuni profili under con esperienza nel campionato di Serie B. Come riporta l'edizione odierna de "Il Giornale di Sicilia", il dirigente nativo di Reggello, avrebbe puntato i radar su due calciatori di proprietà dell'Atalanta, che già hanno ben figurato nel torneo cadetto appena concluso. Salvatore Elia e Alessandro Cortinovis sarebbero i due profili sui quali l'esperto dirigente del club di viale del Fante starebbe sondando il terreno.

Secondo quanto riportato dal noto quotidiano, il direttore sportivo rosanero avrebbe in programma nei prossimi giorni un incontro con la dirigenza orobica per provare ad imbastire un'inizio di trattativa. Salvatore Elia, laterale destro d'attacco, già seguito dal tecnico Silvio Baldini quando allenava alla Carrarese, che nell'ultima esperienza vissuta in B con la maglia del Benevento ha arricchito il suo bagaglio tecnico ricoprendo il ruolo di laterale destro a tutta fascia. Figlio d'arte dell'ex Palermo Firmino Elia, attaccante che ha conquistato la serie B con la maglia rosanero nella stagione 2000-2001, Salvatore Elia oltre che disputare il torneo cadetto con la maglia delle streghe dell'ex rosanero Fabio Caserta, nella stagione 2018-2019 ha militato nella Juve Stabia sempre in Serie B e sempre sotto la guida tecnica dell'ex centrocampista del Palermo.

L'altro profilo presente sul taccuino del ds Castagnini sarebbe quello del trequartista Alessandro Cortinovis, gemma del vivaio dell'Atalanta, che lo scorso campionato ha fatto il suo esordio in Serie B con la Reggina, collezionando 30 presenze impreziosite da 1 gol stagionale. Il direttore sportivo del club rosanero sembrerebbe interessato al centrocampista già dalla militanza del classe 2001 nella Primavera dell'Atalanta, durante le finali del Campionato Primavera del 2021 a Sassuolo. Era il match contro i pari età della Roma, dove allora militava l'attuale difensore del Palermo, Alessio Buttaro, e Castagnini - racconta il noto quotidiano - rimase piacevolmente sorpreso da Cortinovis, autore della doppietta vincente per la compagine nerazzurra.

Già dall'inizio della prossima settimana si attendono novità sul fronte under, che non occupano spazio nella lista, con i due profili al vaglio del direttore sportivo del club di viale del Fante, che potrebbero approdare nuovamente in un club del sud, sempre con la formula del prestito, come già avvenuto lo scorso anno per Elia al Benevento e per Cortinovis alla Reggina - conclude il noto quotidiano.