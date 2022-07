Calciomercato Palermo, tutto su affare Brunori: il bomber domani in città. Le ultime

E' arrivata la tanto attesa fumata bianca: Matteo Brunori è a tutti gli effetti un giocatore del Palermo . Si attende a breve l'ufficialità, ma dopo una lunga ed estenuante trattativa con la Juventus per l'acquisizione dell'intero cartellino dell'attaccante italo-brasiliano, Silvio Baldini potrà finalmente riabbracciare il suo bomber. Come già documentato dalla nostra redazione , l'intesa tra le parti era già stata raggiunta un paio di giorni fa quando, grazie all'opera diplomatica e di mediazione dell'entourage del calciatore, Renzo Castagnini ed il omologo bianconero Federico Cherubini hanno riaperto ed intensificato il dialogo al fine di raggiungere il punto di convergenza.

Secondo indiscrezioni raccolte da Mediagol.it , il Palermo rileverà a titolo definitivo il cartellino del classe 1994 per una cifra vicina ai tre milioni (parte fissa), più una serie di bonus scaglionati su vari step legati a presenze e numero di reti siglate dall'attaccante nel corso della prossima stagione, unitamente al raggiungimento di obiettivi collettivi (salvezza, qualificazione ai playoff, promozione in Serie A) da parte della compagine rosanero.

Brunori ha appreso con soddisfazione ed entusiasmo il felice epilogo ed è pronto a mettersi a disposizione del tecnico toscano e dei compagni, con l'intento di ritagliarsi un ruolo da protagonista anche nel prossimo campionato di Serie B. Il centravanti originario di Macaé dovrebbe arrivare nella giornata di domani in città per apporre la firma sul contratto quadriennale che lo legherà al club di viale del Fante fino al 30 giugno 2026. E una volta completato l'iter procedurale che prelude al tesseramento, e le rituali visite mediche, si aggregherà al gruppo che sta svolgendo la preparazione estiva in città.