Calciomercato Palermo, Lucca sposa la causa rosanero: l’attaccante firmerà un contratto quadriennale. I dettagli

Il matrimonio professionale tra il Palermo e Lorenzo Lucca proseguirà con reciproca soddisfazione tra le parti in causa.

Un idillio che sostanzialmente non è mai stato in discussione, in virtù della stima incondizionata e della fiducia mostrate dal club nei confronti dell’attaccante classe 2000 e la volontà palesata dallo stesso calciatore di voler sposare a lungo termine la causa rosanero. La necessità di rimodulare ex novo un contratto in relazione ai parametri del professionismo (dallo scorso 30 giugno il ragazzo aveva acquisito lo status di svincolato), i tempi fisiologici legati al confronto su reciproche aspettative e ruolo del calciatore in seno al progetto tecnico 2020-2021, l’articolata negoziazione, curata con scrupolo e minuziosità, tra l’entourage dell’ex Torino e il binomio dirigenziale composto da Rinaldo Sagramola e Renzo Castagnini.

Calciomercato Palermo, il futuro di Lorenzo Lucca: prove d’intesa tra il club e l’entourage del ragazzo. Dettagli e nodi da sciogliere

Step evolutivi di prassi nel mondo del calcio in ogni trattativa in cui vige, fondamentalmente, piena comunione di intenti e voglia di continuare insieme il percorso professionale. D’altronde, quello tra Lucca ed il Palermo, è da subito stato calcisticamente un colpo di fulmine. Giunto a gennaio nel capoluogo siciliano, il classe 2000 ha collezionato appena tre presenze, per un totale di sessantuno minuti giocati, prima dello stop forzato del torneo a causa dell’emergenza figlia della pandemia da Covid-19. Porzioni di partita comunque sufficienti a lasciare intravedere potenzialità di assoluto livello sotto il profilo tecnico e fisico. Abilità nel gioco aereo, una naturale propensione a coprire la sfera e gestirla con sapienza per far salire la squadra, precisione e raziocinio nello scarico ed in sede di sponda, rapidità e risolutezza nel cercare la porta avversaria a dispetto di una mole significativa. Fiuto del gol e buoni fondamentali in termini di tecnica individuale, tratto caratterizzante tutt’altro che scontato per chi incarna morfologicamente le caratteristiche del classico riferimento boa nel cuore del reparto offensivo. Vorace nell’attaccare la profondità, prima punta fisica ma al contempo dinamica, Lucca ha impressionato per personalità, intensità e malizia in sede di postura e gestione del body-check con i difensori avversari nelle palle contese. Una rete messa a segno, quella del raddoppio nel match interno vinto dai rosanero contro il Biancavilla, l’innata capacità di impattare e leggere al meglio il match anche se schierato a gara in corso. Presenza costante e spessore all’interno dei sedici metri, peso specifico considerevole conferito al reparto dall’alto dei suoi centonovanta centimetri di statura. Dirigenza rosanero ed entourage del calciatore hanno lavorato sottotraccia, con pazienza e di concerto, fino a trovare l’ideale punto di convergenza. Mai uno strappo, né momenti di impasse caratterizzati da distanze siderali o divergenze inconciliabili. Nessuna fretta da parte dell’entourage dell’attaccante e degli stati generali del club di viale del Fante, ma il desiderio di ponderare con calma ogni aspetto e non tralasciare alcun dettaglio. Ognuno ha legittimamente svolto il proprio ruolo con dedizione e trasparenza, tutelando i rispettivi interessi professionali, remando consapevolmente sempre nella stessa direzione, creando le premesse per trovare la soluzione più funzionale al percorso di formazione e maturazione calcistica del classe 2000.

Agente Lucca-Mediagol: “Trattativa con il Palermo? Lui ha già scelto, ecco tutta la verità”

La tanto agognata fumata bianca è arrivata. Secondo indiscrezioni raccolte dalla redazione di Mediagol.it, Lorenzo Lucca firmerà a breve un contratto che lo legherà al Palermo di proprietà di Hera Hora fino al giugno 2024. Un accordo quadriennale imperniato su un ingaggio progressivo a scaglioni, subordinato alla categoria di militanza del club, con una base fissa implementata da una serie di bonus legati al raggiungimento di obiettivi individuali (presenze e gol realizzati) e collettivi. L’intesa tra le parti è stata definita nel dettaglio e si procederà quanto prima, moduli e tempi tecnici permettendo, alla fase di compilazione e ratifica dei documenti. L’ufficialità, al netto di intoppi burocratici, dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

Lieto fine accolto con grande entusiasmo dallo stesso calciatore, Lorenzo Lucca freme e scapita, desideroso di cominciare al meglio la preparazione estiva e dimostrare il suo valore in vista della prossima stagione in maglia rosanero.

Palermo, Lucca scopre le carte: “Voglio restare, svelo cosa ho detto al mio agente. Quel messaggio di Corini…”

In attesa di svelare il nome del nuovo allenatore in vista della prossima stagione calcistica, il club di viale del Fante piazza in sede di calciomercato un colpo importante in prospettiva, assicurandosi il cartellino di uno dei millenials più interessanti nel ruolo dell’intero panorama nazionale.