Agente Lucca-Mediagol: “Trattativa con il Palermo? Lui ha già scelto, ecco tutta la verità”

Terminale offensivo in fase di formazione ma dotato di potenzialità di assoluto rilievo.

Lorenzo Lucca, classe 2000 ex Vicenza e Torino, si è distinto nel corso del primo scorcio della sua esperienza con la maglia del Palermo come uno dei millenials più brillanti e promettenti in seno alla compagine rosanero guidata da Rosario Pergolizzi. Tre presenze condite da un gol, unitamente a convincenti porzioni di match in cui ha lasciato intravedere le sue qualità. Forza fisica, abilità nel gioco aereo, buona tecnica di base e discreta agilità a dispetto della notevole mole. Applicazione mentale e vis agonistica marcate, tratti caratterizzanti di un prospetto di alto lignaggio che presenta inestimabili margini di miglioramento. Ariete moderna, Lucca ha mostrato lodevole capacità nel coprire e lavorare la sfera per far salire la squadra, saggezza in sede di sponda e scarico, risolutezza in fase di conclusione e pragmatismo nei sedici metri. Acquisito lo status di svincolato lo scorso 30 giugno, il classe 2000 ha fisiologicamente destato l’interesse di club di categoria superiore. L’interesse di Genoa e Frosinone per l’ex Torino non è un mistero, ma il ragazzo ha sempre avuto le idee molto chiare in merito al suo futuro. Lorenzo Lucca morde il freno, vuole proseguire il suo percorso professionale con la maglia del Palermo e non vede l’ora di indossare la maglia rosanero anche nella prossima stagione.

Calciomercato Palermo, il futuro di Lorenzo Lucca: prove d’intesa tra il club e l’entourage del ragazzo. Dettagli e nodi da sciogliere

Sagramola e Castagnini credono fortemente nel giovane attaccante nativo di Moncalieri, ragion per cui hanno già avviato un dialogo con l’entourage del ragazzo per formalizzare la permanenza del classe 2001 nel capoluogo siciliano. Trattativa che sembra procedere senza particolari intoppi ed essere ormai prossima alla conclusione come conferma l’agente del calciatore, Antonino Imborgia, nel corso di un’intervista esclusiva concessa alla redazione di Mediagol.it.

“La trattativa per definire il prosieguo del matrimonio professionale tra il Palermo e Lorenzo Lucca continua senza alcun tipo di intoppo. In qualità di agente del calciatore mi preme dire che il ragazzo ha già scelto, Lorenzo vuole il Palermo così come il club rosanero crede fortemente nelle qualità del calciatore in ottica presente ed in prospettiva futura. Ho interloquito con Rinaldo Sagramola all’inizio della settimana scorsa, ribadisco che persiste piena unità di intenti e la volontà reciproca di trovare il punto di convergenza. Non esiste nessuna pretesa particolare da parte nostra, né distanze sostanziali sul piano economico. È chiaro che conoscere con certezza il profilo del nuovo allenatore del Palermo, con annessi dettagli su credo tattico e progetto tecnico, aiuterebbe a ridurre ulteriormente i tempi. Sia chiaro che non esiste un problema economico, né tanomeno è stata avanzata da parte nostra alcuna garanzia di titolarità o robe del genere. Un classe 2000 con potenzialità di assoluto livello, in fase di formazione e maturazione calcistica, incontrerà inevitabilmente delle difficoltà, è mio dovere sincerarmi che sia seguito e supportato al meglio in questo suo percorso. Un club della serietà e del prestigio del Palermo costituisce per noi una certezza assoluta in questo senso. È semplicemente in corso una serena ed ordinaria negoziazione nel massimo rispetto dei ruoli e delle rispettive professionalità. Non c’è alcuna fretta, il Palermo andrà in ritiro tra un mese, ma la reciproca consapevolezza di voler continuare insieme. Io faccio il mio lavoro come la dirigenza del Palermo fa il suo, un accordo pluriennale va commisurato e definito con calma nel dettaglio, vi sono vari parametri sui quali bisogna lavorare per articolare al meglio il tutto nell’interesse comune. Il buon esito dell’operazione non è assolutamente in discussione, l’intesa è sostanzialmente definita, vi assicuro che siamo davvero ai dettagli”.