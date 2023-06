Calciomercato Palermo, incontro positivo per Mancuso del Monza: ecco il vice Brunori

Approccio positivo tra Palermo e Monza circa il passaggio in rosanero dell'attaccante Mancuso, reduce da una buona stagione con il Como. Fumata bianca vicina.

Continua incessante il lavoro del direttore sportivo del Palermo, Leandro Rinaudo, il quale ha messo nel proprio mirino Leonardo Mancuso. L'attaccante milanese è uno dei profili monitorati dal management del City Football Group come partner complementare o alternativa di peso proprio di Brunori. Il classe 1992 è un prodotto del settore giovanile del Milan, il cartellino è di proprietà della Monza ma nell'ultima stagione il calciatore ha militato nel Como. Attaccante prolifico e tradizionale, amante dell'area di rigore e del lavoro sulla linea del fuorigioco, quest'anno ha totalizzato sei gol in trentadue partite in Serie B.