Calciomercato Manchester City, l’ex Milan Paquetà piace a Guardiola. La situazione

L'ex centrocampista del Milan, Lucas Paquetà è cresciuto tra Lione e West Ham: ora dal Brasile lo indicano come possibile acquisto del Manchester City di Pep Guardiola in questa sessione estiva di calciomercato

Trequartista o mezzala sinistra, è dotato di buona fisicità, ottime qualità tecniche e una grande visione di gioco. Lucas Paquetá è reduce da un triennio importante con le maglie di Olympique Lione e West Ham , nel quale ha totalizzato 121 presenze, 26 gol e 20 assist decisivi. L'ex centrocampista di Milan e Flamengo , dopo esser stato acquistato dodici mesi addietro dalla società londinese per circa 43 milioni di euro , attraverso le sue brillanti performances (soprattutto al Mondiale in Qatar con la Seleção) è riuscito a raddoppiare il suo valore di mercato.

Oggi, sul talento brasiliano - secondo quanto riportato da Ge Globo - c'è il Manchester City di Pep Guardiola, pronto a sborsare una cifra vicina agli 80 milioni di euro, per assicurarsi le prestazioni del classe 1997, già con una buona dose di esperienza accumulata in Premier League, figlia della scorsa stagione agonistica. L'intoppo nella trattativa si chiama David Moyes, tecnico degli Hammers, scontento per la cessione di Rice all'Arsenal, e poco intenzionato a perdere un altro prezzo pregiato della sua formazione, campione in carica della UEFA Conference League. Seguiranno aggiornamenti.