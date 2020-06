Calciomercato Lazio, Tare: “Il nome del nuovo Milinkovic-Savic? Rispondo così”

La Lazio si muove in vista della prossima sessione di mercato.

Igli Tare, direttore sportivo dei biancocelesti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport in merito al futuro di Sergej Milinković-Savić, centrocampista della compagine guidata da Simone Inzaghi, ultimamente accostato a diverse compagini europee, tra cui il Paris-Saint Germain:

“Penso, e l’esperienza mi ha insegnato, che per fare un progetto tecnico importante servano tempo e pazienza. La storia ci ha dimostrato negli anni che alcuni giocatori sono arrivati tra lo scetticismo, ma poi sono diventati importanti. Se ho già in mente il nome del prossimo Milinkovic? Non dirò mai il nome, piuttosto mi ammazzo“.

