Lazio, l’ex Giannichedda: “Sarà difficile tenere i big, preferirei andasse via Milinkovic. Correa fa la differenza”

Parla Giuliano Giannichedda.

L’ex centrocampista di Juventus e Lazio, intervistato ai microfoni di Tuttomercatoweb.com, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito alla compagine biancoceleste, seconda in classifica alle spalle dei bianconeri: “Sarà da capire come finirà questa stagione. Tenere i big, se non vinci, sarà difficile. Milinkovic ogni anno deve andare, Luis Alberto ha tante richieste anche se ha rinnovato. A seconda di come andrà, ci saranno sviluppi: se vinci, restare con lo Scudetto al petto, giocando la Champions tutti insieme, può essere bello. Se non lo fai…E’ difficile tenerli anche se Tare si sta muovendo bene. Se dovesse andar via qualcuno, sta cercando sostituti funzionali, giocatori senza prezzi elevati. Chi cederei? Non perché ce ne siano di simili ma per età e rotazione, darei via Milinkovic. Posso fare più soldi e investirli in uno o più giocatori. Immobile per età, per ruolo Luis Alberto e Correa, chi gioca dalla metà campo in avanti non lo darei mai via“.

Chiosa finale sul calciatore più sorprendente della formazione guidata da Simone Inzaghi: “Correa è fortissimo, lui e Luis Alberto stanno anche avendo costanza. E ti fanno la differenza: non devi venderli se vuoi migliorare la tua stagione. Milinkovic è grande ma se devo sceglierne uno, dico lui“.