Calciomercato Juventus, Lukaku è la priorità di Allegri per l’attacco. La situazione

La Juventus ed in particolare Massimiliano Allegri sognano Romelu Lukaku per l'attacco. L'ex Inter è di proprietà del Chelsea, ma non rientra nei piani di Pochettino e lascerà presto Londra

Romelu Lukaku è una priorità assoluta per Massimiliano Allegri e la sua Juventus. L'allenatore livornese, nelle sue ultime due stagioni bianconere, è stato oggettivamente responsabile delle difficoltà palesate da Vlahovic e Milik in zona gol e delle lacune sul piano del gioco e della proposta offensiva di tutta la formazione bianconera. Ecco, quindi, l'idea di inserire il bomber belga nello scacchiere tattico della Vecchia Signora, portata avanti dal tecnico ex Milan, Cagliari e Sassuolo.